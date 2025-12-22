Quando la scuola diventa cura. È stata una giornata intensa di emozioni e umanità quella vissuta ieri a Petina dove gli studenti dell’IPSSAS di Polla hanno festeggiato il 104° compleanno della signora Maria Rosaria Vecchio, ospite di struttura per anziani.

Un autentico incontro tra generazioni, fatto di sorrisi, ascolto e condivisione. Accompagnati da docenti e personale scolastico gli studenti hanno donato alla festeggiata un tappetino sensoriale realizzato durante le ore di laboratorio dei servizi socio-sanitari con la professoressa Claudia Cerrato, pensato per stimolare le abilità percettive e manuali residue. Un gesto semplice ma carico di significato, espressione concreta di una formazione orientata alla cura e all’attenzione verso l’altro.

A rendere ancora più speciale la giornata le scatoline natalizie in origami preparate dai ragazzi e donate a tutti gli ospiti della struttura che hanno vissuto il momento con gioia e partecipazione. Gli studenti della classe VA, Vincenza, Milena, Gianni e Alessio, sono stati accolti con grande calore e hanno condiviso ricordi ed emozioni in un clima di sincera vicinanza. La signora Vecchio, accompagnata dal figlio, ha ringraziato con tenerezza per i doni ricevuti, stringendo a sé il libro a lei dedicato e regalando ai presenti un momento di profonda commozione.

Alla celebrazione hanno preso parte anche il sindaco di Petina Domenico D’Amato, il parroco don Pasquale Lisa, il Maresciallo dei Carabinieri Francesco Ielpo e numerosi cittadini. L’iniziativa conferma la missione educativa dell’IPSSAS di Polla, attento alle esigenze del territorio e alla tutela dei soggetti più fragili.

“Un sentito ringraziamento va al Dirigente scolastico Carmela Taglianetti che ha promosso e sostenuto con convinzione questa esperienza di alto valore umano e formativo” fanno sapere dall’Istituto.