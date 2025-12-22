Il ragù non è solo un piatto: è un rito, una promessa mantenuta lentamente, un profumo che riempie la casa e riunisce la famiglia. È la nonna che controlla la pentola, il “pappulià” che non può mancare, il pranzo della domenica che diventa memoria collettiva.

Da qui nasce il Ragù Day, la Giornata Regionale del Ragù Napoletano, che domenica 28 dicembre trasforma Sala Consilina in una grande tavolata a cielo aperto. Un evento ideato insieme a Casa Surace e programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, per celebrare il ragù come simbolo di affetto, identità e appartenenza. La Giornata Regionale del Ragù Napoletano, istituita ufficialmente con una legge regionale, diventa così una vera festa popolare, dedicata alla convivialità, alla cultura e alla tradizione, con un pensiero speciale a Nonna Rosetta, nonna di Casa Surace, scomparsa quattro anni fa e grande ispiratrice di questo progetto.

L’appuntamento è in Piazza Umberto I, dalle 11.45 alle 17.00. Alle 11.45 è previsto il taglio del nastro, con la presenza del sindaco di Sala Consilina Mimmo Cartolano, dell’amministrazione comunale, delle istituzioni del territorio e di Tommaso Pellegrino, promotore, insieme ai ragazzi di Casa Surace, del percorso che ha portato all’istituzionalizzazione della Giornata Regionale del Ragù Napoletano, celebrata ogni seconda domenica di novembre.

Subito dopo, la piazza sarà attraversata dalla simbolica processione del pentolone del Ragù, a cui si affiancherà anche la processione del Caciocavallo: protagonista un vero caciocavallo di 10 kg, stagionato 16 mesi nel grano, interamente made in Sala Consilina. Al termine della processione, il caciocavallo sarà offerto al pubblico.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione online consigliata su www.scabec.it. Il pranzo della domenica si trasforma in un evento collettivo, tra assaggi di prodotti campani e la possibilità di acquistare un menù a tema ragù con piatti della tradizione: dagli gnocchi al ragù alle polpette, dalla pasta e patate con provola ai pizziddi al ragù e ai crostoni al ragù, curati dall’associazione U’ Tizzone.

Il cuore della giornata sarà il ragù, ma anche tutto ciò che gli gira intorno: ironia, musica, racconti e umanità. Il Food Truck della Trattoria Nennella porterà in piazza l’energia della cucina popolare napoletana, mentre sul palco si alterneranno i volti di Casa Surace, con Daniele Pugliese e Serena Caputo, tra comicità, musica e riflessioni sulla cultura del Sud.

Tra gli ospiti speciali ci sarà Lino Banfi, che riceverà la cittadinanza onoraria di Sala Consilina, insieme al filmaker, autore e libraio indipendente Giuseppe “Jepis” Riviello e al talent e tour operator Aldo Olivieri (Il mio viaggio in Cilento). Grande spazio alla musica popolare con Totino Melillo, che si esibirà con la sua band in un medley di canzoni napoletane, e con Crocco e Gianluca, protagonisti di sonorità cilentane e tradizionali tra zampogne e organetti.

Durante la giornata sarà inoltre conferito il Premio “Città di Sala Consilina” al ballerino Antonio Barone, originario di Sala Consilina, come riconoscimento al suo percorso artistico e al legame con il territorio.

Il Ragù Day sarà anche un momento di memoria, impegno e solidarietà. Tra gli ospiti saranno presenti Giulia, Giuseppe e Antonello Marcelli, familiari di Samuele, il bambino di Polla scomparso il 7 novembre a causa di una grave malattia rara. Durante la giornata racconteranno il loro progetto solidale per ampliare i posti letto del reparto “Il Guscio dei Bambini” dell’Ospedale Gaslini, trasformando il dolore in un impegno concreto per aiutare altre famiglie.

Protagoniste assolute saranno anche le nonne, con lo “Stand delle Nonne”, dove sarà possibile assaggiare prodotti tipici locali, dai ruospi fritti ai cavati dolci e salati. Accanto a loro, anche uno stand solidale della cooperativa Bamblù, dove ragazzi autistici prepareranno caffè e cioccolata calda, offrendo un esempio concreto di inclusione e partecipazione.

Non mancheranno lo Stand del Malocchio e lo Stand dei Tarocchi, e tra gli intrattenimenti sarà presente anche La Dama di Babbo Natale, a cura dell’associazione Arte e Mestieri, pensata soprattutto per i più piccoli e per il clima natalizio della giornata.

Pensando alle famiglie e al periodo natalizio, il Ragù Day dedica ampio spazio anche ai bambini, con laboratori creativi, sportivi e gastronomici per i più piccoli e il teatro dei burattini, con spettacoli per tutta la durata dell’evento. Durante la giornata sono previste anche visite gratuite per gli anziani e momenti di festa con la premiazione del nonno più giovane, di quello con più nipoti e del nonno più longevo dell’area a sud di Salerno.

L’allestimento scenografico, curato da Federica Capua, trasformerà la piazza in un percorso immersivo fatto di colori, profumi e simboli della domenica napoletana. A raccontare la giornata saranno la giornalista Stefania Sirignano, con interviste e contenuti social, mentre RADIO RCS75, partner ufficiale dell’evento, accompagnerà la festa con musica, dirette e animazione per tutta la durata del Ragù Day. Media partner dell’evento anche LaMiaCampania.

Il Ragù Day è un invito a rallentare, a riscoprire il valore del tempo condiviso e della cucina come linguaggio universale. Un invito a celebrare, tutti insieme, il momento più importante del Sud: la domenica. Perché il ragù non è solo un piatto. È un sentimento.