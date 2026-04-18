Con la posa della prima pietra avvenuta questa mattina l’Amministrazione comunale di Polla ha dato il via al nuovo progetto inclusivo dedicato ai bambini e alle famiglie.

Si tratta di un moderno e inclusivo parco giochi affiancato da un’area parcheggio in località Cristo Re fortemente voluto dal sindaco e dai suoi amministratori per rispondere alle esigenze della comunità e per creare aggregazione e socialità.

A benedire i lavori è stato il parroco don Antonio Calandriello. Presenti, tra gli altri, don Luigi Terranova e i piccoli alunni delle scuole. “Abbiamo voluto che i bambini fossero presenti e apponessero la loro firma: un gesto semplice ma che rappresenta l’importanza di questo progetto che andremo a realizzare – dichiara l’assessore Rossella Isoldi – Questo parco giochi è stato pensato per rispondere alle esigenze della famiglia e dei bambini: avere un’area giochi attrezzata. Non soltanto un luogo di giochi ma è uno spazio dove si creano incontri, si cresce e si impara a rispettare l’altro. Come Amministrazione ancora una volta abbiamo voluto dare un segno concreto. Non abbiamo dato inizio ad un cantiere ma ad un progetto fatto di futuro, diritti e di qualità della vita. Vogliamo costruire comunità ogni giorno e lo vogliamo fare con i bambini che sono il futuro. Vogliamo continuare in questo percorso mantenendo gli impegni e costruendo realtà concrete”.

Come spiegato dal sindaco Massimo Loviso, il progetto è stato avviato nel 2019 dal compianto sindaco Rocco Giuliano che ha bandito un concorso di idee, poi ci sono stati vari rallentamenti legati anche agli aspetti finanziari. L’opera ora potrà essere portata a termine grazie a 600mila euro: è interamente finanziata dal Bilancio comunale e sarà completata entro l’estate. “Ci saranno dei cambiamenti nell’ambito dell’intervento – spiega il sindaco Loviso – Il parco giochi non sarà utilizzato solo dai più piccoli e dalle famiglie ma anche dalle persone avanti negli anni grazie ad un angolo dedicato. Nell’area più grande di 3500 metri quadri verrà realizzato un parcheggio innovativo, cambierà la viabilità dell’area centrale di Polla consentendo di poter arrivare fin dietro la Biblioteca comunale, e sarà più vicino ad un’area nevralgica di Piazza Conte. Ci saranno decine di posti auto disponibili a titolo gratuito. Nell’attuale parcheggio si creerà il parco giochi. Questo progetto deve essere inquadrato nell’ambito di una riqualificazione dell’intero territorio e del centro urbano. Vogliamo dare la possibilità a tutti di poter stare insieme. Siamo felici e orgogliosi come Amministrazione comunale di aver realizzato anche quest’altra opera”.

Il primo cittadino e l’assessore hanno ringraziato gli Uffici comunali, i progettisti e tutti gli amministratori per la collaborazione.