Spavento questa mattina a Salerno, in via Salvatore Guariglia, dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause da accertare, un pedone è stato investito da un’auto. Secondo quanto ricostruito, una Lancia Y condotta da un 25enne avrebbe urtato un 21enne che stava attraversando la strada.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI, attivata dalla Centrale Operativa 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al giovane che successivamente è stato trasportato all’ospedale di Salerno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica.