Questa mattina il nuovo Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli si è insediato ufficialmente e ha prestato giuramento per il nuovo incarico alla guida di Palazzo Sant’Agostino.

Dopo un sentito ricordo di Papa Francesco ha reso al Consiglio provinciale le note sintetiche di un progetto di programma che intende portare a termine in questa consiliatura sugli assi di competenza dell’Amministrazione provinciale: viabilità, scuole, ambiente, assetto idrogeologico del territorio, infrastrutture, logistica.

“Con l’aiuto indispensabile dei consiglieri provinciali, veri sismografi dei territori, si programmerà, si progetterà, si seguiranno indirizzi strategici e di prospettiva – ha spiegato Napoli -. Poi però c’è la quotidianità, quello che succede in una scuola, in una strada, in generale in un territorio: è in questo incrocio tra amministrazione quotidiana e visione strategica che siamo chiamati ad agire insieme, collegialmente. I consiglieri esprimono valori umani e politici importanti ed hanno una conoscenza puntuale dei territori e delle loro problematiche: farò tesoro della loro esperienza, riservandomi un ruolo di sintesi e di coordinamento rispetto all’azione di tutti i consiglieri delegati che saranno i terminali operativi nei territori“.

“Inizio questo percorso con spirito di servizio e dedizione ad un incarico faticoso ma affascinante, che si avvarrà del supporto degli amministratori con i quali lavoreremo fianco a fianco per il bene dell’intera popolazione della nostra vasta e splendida provincia” ha concluso.