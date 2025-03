Attimi di paura ieri mattina ad Eboli per un incendio sviluppatosi sul balcone di un’abitazione in via Giovan Battista Vignola.

Le fiamme sono partite da una graticola posizionata fuori per poi propagarsi fino a raggiungere un armadio.

I due anziani proprietari, impauriti, hanno lanciato l’allarme chiedendo aiuto ai passanti. Fortunatamente gli agenti della Polizia Municipale si sono accorti dell’accaduto e sono intervenuti immediatamente.

I caschi bianchi hanno spento il rogo, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, e assistito la coppia.