Nei giorni scorsi i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, impegnati in servizi di controllo del territorio, sono intervenuti dopo alcune segnalazioni al 112 relative a gravi minacce da parte di un uomo nel centro cittadino di Potenza.

Le verifiche hanno consentito di accertare che le segnalazioni facevano riferimento a un unico episodio nel corso del quale il 35enne si era recato a casa di una donna urlando frasi minacciose e colpendo ripetutamente la porta d’ingresso, per poi allontanarsi a bordo della propria auto prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruire un quadro di condotte reiterate di minaccia e molestia, già oggetto di denuncia per atti persecutori con attivazione delle procedure previste dalla normativa sul “Codice Rosso”. Gli equipaggi della Polizia di Stato hanno individuato e fermato l’uomo, procedendo a una perquisizione domiciliare.

Sono stati trovati e sequestrati circa 131 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri, e circa 54 grammi di cannabis custoditi in diversi involucri. Sono stati, inoltre, sequestrati tre bilancini digitali di precisione, cinque schede telefoniche, sei telefoni cellulari, 1.670 euro ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato per atti persecutori e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Le indagini sono ancora in corso e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.