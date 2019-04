A Pasqua scegli il meglio con la pausa a 5 Stelle a L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina

A Pasqua L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina ha pensato ad un’irresistibile offerta per concedersi una piacevole pausa a 5 Stelle nel cuore autentico del Cilento.

L’offerta per il giorno di Pasqua comprende al costo di 99 euro a persona per notte: Welcome Drink presso Bar Hera Hora, pernottamento in Junior Suite/Exclusive Room o Deluxe Room, ricca colazione a buffet con pasticceria dolce e salata, percorso Wet Area 90 minuti nell’Astrea Wellness & SPA (con SPA Kit incluso), pranzo di Pasqua con Menù di 5 portate nell’Ambrosia Stylish Restaurant, parco giardino relax, piscina esterna con solarium, campo da Tennis, Free Wi-Fi, Free City Tax, ampio parcheggio riservato.

Quest’anno sono state anche ideate delle proposte all’insegna del benessere per un coinvolgimento contemporaneo di ogni senso al fine di vivere un momento indimenticabile anche a Pasqua e Pasquetta.

L’offerta Pranzo di Pasqua & Spa prevede il pranzo di Pasqua con Menù di 5 portate nell’Ambrosia Stylish Restaurant (acqua e vini inclusi) – Percorso Wet Area 90 minuti nell’Astrea Wellness & SPA (con SPA Kit incluso) a 70 euro a persona.

L’offerta Pranzo di Pasquetta & Spa comprende il pranzo di Pasquetta con Menù di 4 portate nell’Ambrosia Stylish Restaurant (acqua e vini inclusi) – Percorso Wet Area 90 minuti nell’Astrea Wellness & SPA (con SPA Kit incluso) a 65 euro a persona.

L’offerta Pernottamento con Prima Colazione & Spa comprende il pernottamento in Camera Deluxe Room con ricca colazione a buffet con pasticceria dolce e salata e percorso Wet Area 90 minuti nell’Astrea Wellness & SPA (con SPA Kit incluso) a 65 euro a persona. Mentre il Pernottamento con Prima Colazione e Pranzo di Pasqua comprende il pernottamento in Camera Junior Suite/Exclusive Room con ricca colazione a buffet con pasticceria dolce e salata, pranzo di Pasquetta con Menù di 5 portate nell’Ambrosia Stylish Restaurant (acqua e vini inclusi) a 90 euro a persona e l’offerta Pernottamento con Prima Colazione, Pranzo di Pasquetta & Spa include il pernottamento in Camera Deluxe Room, con ricca colazione a buffet con pasticceria dolce e salata, pranzo di Pasquetta con Menù di 4 portate nell’Ambrosia Stylish Restaurant (acque e vini inclusi) e percorso Wet Area 90 minuti in Astrea Wellness & SPA (con SPA Kit incluso) a 89 euro a persona.

Il Pernottamento con Prima Colazione e Pranzo di Pasquetta comprende pernottamento in Camera Junior Suite/Exclusive Room, ricca colazione a buffet con pasticceria dolce e salata, pranzo di Pasquetta con Menù di 4 portate in Ambrosia Stylish Restaurant (acque e vini inclusi) a 80 euro a persona, mentre l’offerta 2 Notti con Prima Colazione, Pranzo di Pasqua, Pranzo di Pasquetta e Spa comprende 2 pernottamenti in Camera Deluxe Room/Junior Suite/Exclusive Room, ricca colazione a buffet con pasticceria dolce e salata, pranzo di Pasqua con Menù di 5 portate e pranzo di Pasquetta con Menù di 4 portate nell’Ambrosia Stylish Restaurant (acque e vini inclusi) e percorso Wet Area 90 minuti nell’Astrea Wellness & SPA (con SPA Kit incluso) a 175 euro a persona, il pacchetto Private Suite Spa con Prima Colazione, Pranzo di Pasqua e Spa comprende il pernottamento in Private Spa Suite con utilizzo dei servizi Spa in esclusiva per 2 persone (Sauna Finlandese, Bagno Turco, Doccia Emozionale, Ampia Vasca Idromassaggio), ricca colazione a buffet con pasticceria dolce e salata, pranzo di Pasqua con Menù di 5 portate nell’Ambrosia Stylish Restaurant (acque e vini inclusi) e 400 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0828/1992328 – Whatsapp/Telegram 393/8191040 o scrivere a reception@arabafenicespa.com.

– Chiara Di Miele –

