A Montesano nonno Vincenzo Bianco spegne 100 candeline. Nei giorni scorsi aveva votato al Referendum
Gioia a Montesano che ieri ha celebrato il traguardo dei 100 anni di nonno Vincenzo Bianco.
Il longevo nonnino è nato il 27 marzo 1926, ultimo di otto figli. Sua madre lo partorì da sola, aiutata dalla sua esperienza e dalla pratica delle donne del luogo. Vincenzo a 8 anni pascolava le mucche sulle montagne di Campolongo.
Ha vissuto gli anni della Seconda Guerra Mondiale vivendo l’esperienza dei bombardamenti. L’esplosione di una mina gli lasciò una scheggia metallica nel polmone, mai rimossa. Dopo l’esperienza militare emigrò in Venezuela, dove lavorò come muratore. Tornato in Italia, si occupò della gestione di un mulino, conosciuto da tutti in paese, che poi lasciò al figlio Marcello.
Vincenzo, vedovo della signora Rosa Vassallo, è padre di quattro figli: Rosamaria,Giuseppe, Pasquale e Marcello.
Qualche giorno fa, in occasione del Referendum sulla Giustizia, si è recato al seggio della frazione Scalo per esercitare il suo diritto al voto, dando prova di grande senso civico.
L’arzillo nonnino è stato festeggiato dai parenti soffiando le tre candeline, oltre a ricevere la visita del Sindaco Giuseppe Rinaldi.