Continuano i “Viaggi con l’autore” di Autolinee Curcio che, dopo il successo sulle linee a lungo raggio, ha portato il format anche nel Vallo di Diano, creando a bordo dei propri mezzi di trasporto dei veri e propri salotti culturali itineranti.

L’autobus diventa così un vero e proprio luogo di scambio di emozioni, di dialogo e di confronto. Per l’occasione, ieri, l’amministratore delegato Giuseppe Curcio ha accolto don Roberto Faccenda per la presentazione del suo libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”.

Durante il tour di circa un’ora nei paesi del Vallo di Diano, don Roberto ha illustrato il significato profondo del suo libro, un testo che vuole essere un “compagno” di viaggio nelle sfide quotidiane di ogni individuo che, grazie ai “cinque ciottoli”, possono essere affrontate e superate. Entusiasta il pubblico che ha accolto l’iniziativa con gioia e anche l’amministratore Curcio, che ha partecipato all’evento in prima persona.

Come è nata l’iniziativa e quali sono le prossime novità lo ha anticipato ai nostri microfoni Giuseppe Curcio, mentre don Roberto ci ha parlato del suo libro e di come possa essere uno strumento anche per i giovani.

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