Auletta: primo Consiglio Comunale per la rinnovata Amministrazione guidata dal sindaco Pietro Pessolano

Dopo aver ottenuto la vittoria alle scorse elezioni comunali con 848 preferenze rispetto alle 811 della lista avversaria, l’Amministrazione di Auletta, guidata per il terzo mandato consecutivo dal sindaco Pietro Pessolano, si è insediata ufficialmente ieri presso la Casa Comunale per il giuramento solenne del sindaco, la nomina della Commissione Elettorale Comunale e della commissione per la formazione e aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari nelle Corti di Assise e di Appello.

“Quella appena trascorsa è stata una campagna elettorale difficile e, per certi versi, anche aspra – ha dichiarato il primo cittadino – a seguito della quale i cittadini hanno voluto che fossi ancora una volta io a guidare il mio paese, il paese che amo. Io e la mia nuova Amministrazione siamo pronti a rispondere del nostro lavoro assumendoci le responsabilità delle nostre azioni, per questo daremo voce e spazio ai cittadini, alle associazioni e agli imprenditori che abbiano la volontà di far crescere il nostro territorio“.

L’attuale maggioranza risulta composta dal vicesindaco Antonio Addesso, dall’assessore Luigi Cavallo e dai consiglieri Onofrio Cocozza, Claudio Parisi, Franco Robertazzi, Carmine Soldovieri e Luigi Vignuoli. Le cariche sono state consegnate a tutti i consiglieri, eletti e non eletti.

L’opposizione, formata dai consiglieri Antonio Caggiano, Giuseppe Manzo e Donato Gagliardi, si è dichiarata “disposta a collaborare per il bene di Auletta“.

“La nostra opposizione sarà decisa e intransigente – ha precisato da Caggiano – ma sempre volta al costante miglioramento delle condizioni del nostro paese nei limiti delle nostre competenze e nel rispetto dei ruoli. Cercheremo di vigilare e di svolgere il nostro ruolo nel migliore modo possibile“.

Tra i punti all’ordine all’ordine del giorno del primo Consiglio di insediamento la presentazione delle linee programmatiche di governo, rimandato a maggioranza a una successiva seduta consiliare.

– Maria De Paola –

