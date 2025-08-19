Salerno: ruba un telefonino in piazza ma viene scoperto. Marocchino denunciato e allontanato dall’Italia
Ruba il telefonino di una persona per strada ma viene scoperto e denunciato.
E’ accaduto nella notte in Piazza Vittorio Veneto a Salerno. Qui un uomo di nazionalità marocchina si è reso responsabile del furto ai danni di un passante.
Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a fermarlo e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica.
Nei suoi confronti è scattato anche l’ordine di allontanamento dall’Italia disposto dal Questore Conticchio.