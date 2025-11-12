Esperienza, forza fisica e carisma internazionale per la difesa rossoblù: la Gelbison accoglie Joao Afonso Paula Da Silva, nuovo pilastro del reparto arretrato, proveniente dalla Lucchese 1905.

Classe 1997, originario di Coimbra, Portogallo, Joao Afonso è un difensore mancino di grande struttura fisica e solidità, con esperienze importanti sia in Italia che all’estero. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Udinese, Virtus Entella e Palermo (con cui ha vinto la Supercoppa Primavera), ha debuttato tra i professionisti nella stagione 2018/2019 con il Trapani Calcio, collezionando 20 presenze tra Serie C e Serie B e contribuendo alla promozione del club siciliano. Successivamente ha vestito le maglie di Bisceglie (Serie C), FC Messina (Serie D) e Olhanense in Portogallo, prima di tornare in Italia con Fasano, Lamezia Terme, Chieri e Akragas.

Difensore esperto, tecnico e dal buon senso della posizione, Joao Afonso Paula Da Silva arriva alla Gelbison per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Agovino, portando con sé esperienza, carisma e duttilità tattica.

La società continua a muoversi con determinazione e visione nel mercato, assicurandosi le prestazioni del giovane attaccante Giacomo Rossi, classe 2004, proveniente dall’Union Clodiense Chioggia.

Cresciuto calcisticamente nel Pescara, Rossi ha maturato esperienze significative con Reggiana U19, Chieti e Nocerina. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Guidonia, con cui ha conquistato la vittoria del campionato.

Un altro colpo che testimonia l’impegno costante nel costruire una squadra competitiva, giovane e ambiziosa.