In questi giorni, nel corso delle precipitazioni nevose che stanno interessando Potenza e gran parte della provincia, i Carabinieri del Comando Provinciale, oltre alle ordinarie attività, hanno organizzato sul territorio numerosi servizi di prossimità per aiuto o sostegno ai cittadini che stanno vivendo momenti di difficoltà.

I militari, anche nelle più piccole realtà, stanno attuando dei servizi porta a porta, rivolti soprattutto a persone anziane o sole, che, spesso, nel fronteggiare eventi meteorologici così avversi, sono impossibilitate ad uscire dalle proprie abitazioni per le loro normali necessità.

A tal riguardo, a Balvano i militari hanno consegnato a domicilio una confezione di acqua ad una signora anziana mentre a Lagopesole i militari hanno prestato il loro contributo per far recapitare presso l’abitazione di un anziano dializzato la bombola di ossigeno medicale di cui aveva bisogno.

Anche lungo la varie arterie stradali i Carabinieri stanno presidiando i punti nevralgici in modo da assicurare puntuali interventi per i viaggiatori che, per diversi motivi, anche in alcuni circostanze proibitive, devono spostarsi.

Fondamentali i presidi costituiti dai Comandi Stazione Carabinieri, presenti in quasi tutti i comuni del Potentino e il servizio di pronto intervento 112, che consentono di attivare tutte le misure necessarie per poter fronteggiare eventuali situazioni emergenziali o di soccorso.

– Claudia Monaco –