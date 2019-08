A Caggiano nominati 6 referenti del sindaco con deleghe per le politiche del territorio

In questi giorni, il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina ha nominato 6 referenti dell’Amministrazione comunale con diversi incarichi per coadiuvare le attività amministrative sul territorio e fornire assistenza e consulenza. I collaboratori prestano il loro servizio volontariamente e gratuitamente.

Nello specifico Cristiano Lamattina, che è risultato non eletto durante le ultime elezioni comunali, si occuperà di politiche giovanili e decoro urbano. Giuseppe Isoldi, non eletto alle ultime elezioni comunali, si occuperà di politiche in materia di sanità e di rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e politiche per la tutela della salute dei cittadini. Politiche per i diritti della cittadinanza, politiche per la coesione sociale e politiche per la trasparenza e informazione pubblica per la non eletta Giuseppina Maraia.

L’ex assessore comunale Maria Vittoria Maradei si occuperà di politiche per la sicurezza alimentare, Francesco Casalaspro, già consigliere di maggioranza, presterà la sua assistenza per le politiche per l’innovazione tecnologica e l’implementazione dei sistemi informatici e delle procedure telematiche. Infine Luigi Manisera, già consigliere di maggioranza, si occuperà di politiche per la tutela ambientale del territorio.

“L’Amministrazione di Caggiano da sempre si è contraddistinta per l’elevata professionalità della squadra amministrativa – dichiara Lamattina – Gli incarichi fiduciari non comportano funzioni amministrative o istituzionali, ma sono importanti supporti esterni per attuare progetti e attività in piccole realtà come la nostra con limitate risorse umane e professionali”.

