Scoperto con l’hashish in auto allo svincolo del raccordo a Vietri di Potenza.Denunciato 37enne di Bella

Continua senza sosta l’attività di controllo e di prevenzione messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Potenza, ai comandi del Maggiore Gennaro Cascone, nell’ambito del contrasto all’uso della droga e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche attività volte alla prevenzione dei furti.

I Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza nella notte hanno colto in flagranza di reato un 37enne di Bella che in auto aveva 6 grammi di hashish. Il tutto è avvenuto nell’area del primo svincolo, in direzione nord, di Vietri di Potenza, a pochi passi dall’imbocco del raccordo autostradale Sicignano-Potenza.

I carabinieri, una volta fermata l’automobile in uscita dal raccordo autostradale, hanno intimato l’alt, effettuando i controlli del caso e trovando la droga. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

– Claudio Buono –