Randagismo, culto di San Michele e prevenzione sismica tra i progetti finanziati a Sala Consilina

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina, nell’ambito degli interventi a tutela del paese, ha tenuto un incontro informativo per aggiornare i cittadini sulle attività svolte nei primi mesi di governo e sui finanziamenti attivati con il Piano Operativo Comunale, lo strumento urbanistico che disciplina gli interventi di organizzazione e valorizzazione del territorio. Presente il sindaco Francesco Cavallone con i componenti di maggioranza.

In primo piano i fondi per il progetto legato al culto di San Michele Arcangelo, finanziato per 70mila euro. Un progetto che non ha solo valenza ludica, ma soprattutto culturale perchè riguarda l’intero percorso micaelico. E’ prevista l’installazione di pannelli contenenti informazioni e un QR code che i visitatori potranno visionare per conoscere i dettagli della storia del Patrono della città e del suo percorso spirituale. Il programma prevede una serie di eventi dal 28 settembre all’8 maggio 2020.

Un finanziamento di 4000 euro è stato ottenuto per contrastare il randagismo da parte del Comune, al quale compete esclusivamente la custodia degli animali, mentre per la sterilizzazione e l’accalappiamento la competenza rimane in capo all’Asl.

Sono state comunicate altre iniziative e aree di intervento, come la messa in sicurezza dal punto di vista sismico della Scuola Media Statale “G. Camera”, del Liceo Classico “Cicerone” e della Scuola Primaria in località S. Antonio, il completamento dei lavori di decoro urbano e messa in sicurezza del Corso Vittorio Emanuele.

Un progetto che verrà messo in campo con la collaborazione della Banca Monte Pruno sarà quello di premiare le aziende presenti da oltre 35 anni a Sala Consilina.

– Maria De Paola –