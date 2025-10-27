Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Bellizzi.

Per cause da accertare, un’auto è uscita fuori strada nella rotatoria all’ingresso del centro urbano, in via Cuomo, ed è finita sul marciapiede. Fortunatamente l’impatto non ha avuto gravi conseguenze e il conducente del veicolo è rimasto illeso.

A rendere note sui social le immagini riprese dalla video sorveglianza è stato il sindaco Mimmo Volpe che ha sottolineato che “è sempre colpa della velocità”.