Un albero di grosse dimensioni è caduto al suolo nel centro abitato di Sala Consilina, danneggiando due automobili parcheggiate.

È accaduto in via Baldassarre Cioffi questo pomeriggio.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, diretti dal Capitano Salvatore Della Luna Maggio, per gli accertamenti e la messa in sicurezza. Presente anche il personale dell’Ufficio servizi e manutenzione e dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Fortunatamente in quel momento non c’erano persone nelle vicinanze e dunque non si registrano feriti.