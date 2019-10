Bloccato il Servizio di Call Center CUP dell’Asl Salerno. A lavoro per il ripristino delle linee

A causa di un problema informatico di livello nazionale a carico delle infrastrutture telefonico-telematiche, che ha interessato il servizio di fonia, gli operatori del Call Center CUP dell’Asl Salerno sono impossibilitati a ricevere le chiamate in entrata sul numero unico 089 935 81 80.

Avendo il problema investito il centralino telefonico, gli operatori del Call Center CUP non possono nemmeno comunicare agli utenti il disservizio in atto.

La società che gestisce tecnicamente il servizio ha comunicato che l’interruzione potrebbe protrarsi per l’intera giornata odierna.

L’Asl Salerno si scusa con i propri utenti per l’inconveniente, non dipendente dalla propria volontà, ed assicura il massimo impegno per il ripristino del servizio nel minor tempo possibile.

