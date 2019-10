Entra in alcuni negozi di Battipaglia e ruba telefoni e denaro. In manette 53enne pregiudicato

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.M., 53enne residente a Battipaglia e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, già arrestato in altre circostanze dalle Forze dell’Ordine.

Le indagini della Polizia hanno preso il via dopo che vari commercianti locali hanno denunciato una serie di furti subiti anche durante l’orario di apertura ed hanno consentito in tempi brevi di individuare l’uomo come autore di cinque furti consumati ed un tentato furto con contestuale danneggiamento di una vetrina ai danni di attività commerciali del centro cittadino.

Utilizzando una tecnica consolidata, il 53enne, dopo essere entrato negli esercizi commerciali e approfittando della presenza della clientela e della distrazione degli addetti, si appropriava di denaro, telefoni cellulari ed ogni altro oggetto che poteva facilmente nascondere addosso.

La tesi accusatoria degli investigatori è stata pienamente accolta dalla Procura della Repubblica di Salerno che ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale il provvedimento restrittivo, ponendo fine alle attività predatorie dell’uomo che, rintracciato dagli agenti, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Salerno – Fuorni.

