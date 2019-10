Montesano: dalla Regione 498mila euro di finanziamenti per i lavori dell’edificio scolastico di Tardiano

Con Decreto dirigenziale della Regione Campania numero 169 dello scorso 8 ottobre sono stati finanziati i lavori, per un importo di 498.000 euro, per l’edificio scolastico della frazione di Tardiano di Montesano Sulla Marcellana.

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Rinaldi, soddisfatto del finanziamento che definisce “una notizia ottima, attesa, voluta e sostenuta fortemente che si aggiunge ai già ottenuti finanziamenti per le scuole di Scalo e Capoluogo (ex scuola media), in fase di aggiudicazione per l’avvio dei lavori. Siamo fiduciosi che a breve potremo annunciare anche il finanziamento delle scuole di Arenabianca e dell’attuale sede Capoluogo inserite entrambe e con un buon punteggio nel Piano Triennale regionale dell’Edilizia Scolastica“.

Rinaldi annuncia, inoltre, che sempre sulla scuola di Tardiano si sta concludendo la progettazione esecutiva per l’avvio dei lavori, per un importo di 98.000 euro, per l’adeguamento normativo del sistema antincendio.

Per le altre scuole di Montesano sulla Marcellana, con Delibera di Giunta comunale n. 111 del 4 ottobre scorso, è stata stanziata una somma per tutti gli interventi progettuali e materiali di aggiornamento alle normative antincendio. “Continua il grande lavoro di progettazione e di lavori pubblici sull’edilizia scolastica – conclude il primo cittadino -, punto prioritario di questa Amministrazione insieme alla difesa del territorio contro le invasioni barbariche. Il lavoro assiduo premia sempre e premia soprattutto la parte migliore della comunità: i nostri ragazzi“.

– Chiara Di Miele –