In occasione della Festa della Donna i Centri Analisi Biochimica promuovono una giornata interamente dedicata alla prevenzione femminile.

Domenica 8 marzo, dalle ore 8 alle 11.00, è prevista un’apertura straordinaria nelle sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia, con un check-up completo al costo promozionale di 49 euro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza dei controlli periodici, in linea con le strategie di prevenzione e promozione della salute indicate dall’Istituto Superiore di Sanità. “La salute femminile – sottolineano i promotori – va tutelata in ogni fase della vita attraverso scelte consapevoli e monitoraggi regolari“.

Il check-up comprende un ampio pannello di esami utili a valutare lo stato generale di salute: vitamina D, ferro (sideremia), ferritina, vitamina B12 e vitamina B9 (acido folico), colesterolo totale con HDL e LDL, trigliceridi, TSH, calcio, emocromo con formula, glucosio, insulina, indice HOMA, creatinina con eGFR, transaminasi (AST, ALT) e Gamma GT.

Si tratta di parametri fondamentali per individuare eventuali carenze nutrizionali, alterazioni metaboliche, disfunzioni tiroidee o segnali precoci di patologie che spesso, nelle fasi iniziali, non presentano sintomi evidenti.

“Molte problematiche femminili possono essere silenziose – spiegano dai centri –. Eseguire controlli periodici consente di monitorare il proprio stato di salute, individuare precocemente eventuali anomalie e intervenire tempestivamente”.

L’offerta, valida esclusivamente per domenica 8 marzo, non richiede prenotazione ed è attiva in tutte le sedi dalle ore 8 alle ore 11.00. Un’opportunità concreta per trasformare la ricorrenza in un momento di attenzione e cura verso sé stesse.

“La prevenzione – ricordano gli specialisti – resta il primo e più importante gesto d’amore verso la propria salute”.

