Il 1° marzo a San Pietro al Tanagro si è tenuto il Campionato Italiano di Pankration Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) organizzato dalla ASD New Kodokan del Maestro Pietro Amendola e dedicato agli atleti Under 11, 13 e 15 nelle specialità Palaesmata, Polydamas, Athlima e Pankration.

Il Pankration fa parte del settore Lotta della Fijlkam, un misto di lotta e pugilato con l’aggiunta dei calci. Il combattimento prevede il contatto totale ed è la versione moderna di un combattimento che ha origine dalla Grecia antica e che faceva parte delle antiche Olimpiadi. Le moderne MMA si rifanno al Pankration che, di fatto, è la prima forma documentata.

La gara ha visto la partecipazione nelle varie categorie di atleti provenienti da diverse regioni d’Italia che si sono affrontati sulle due “palestre” o “materassine” senza risparmiarsi e dimostrando al pubblico numeroso le capacità lottatorie.

Nelle specialità Palaesmata e Polydamas comulative degli under 11 -13-15 la classifica delle società ha visto questo podio: 1° ASD New C.S. Kodokan San Pietro al Tanagro; 2° ASD Kodokan Palazzo San Gervasio (PZ); 3° ASD Imperial Eagles di Napoli.

Nella specialità Athlima riservata alle classi Under 13-15: 1° ASD Warpedo Pankration di Crotone; 2° ASD Kodokan Lucania; 3° ASD Artagon Foggia.

Nella specialità Pankration riservata alla sola classe Under 15: 1° ASD Artagon Foggia; 2° ASD Kodokan Lucania; 3° ASD Warpedo Pankration di Crotone.

I vincitori Under 15 della specialità Athlima sono stati: nelle categorie maschili 53 kg Alessandro Russo dell’ASD Artagon Foggia, nei 57 kg Vincenzo Mastroberti della Kodokan Lucania, nei 62 kg Cristian Piserchia dell’ASD Artagon Foggia, nei 66 kg Pompeo Renato Cocco dell’ASD Artagon Foggia, nei 71 kg Nazar Parasyuk della New Kodokan, nei 77 kg Gabriele Caiaffa dell’ASD Artagon Foggia, negli 84 kg Ezio Prantera dell’ASD Warpedo Pankration, nei +84 kg Francesco De Simone dell’ASD Warpedo Pankration.

Per le categorie femminili hanno vinto: nei 50 kg Sofia Reibaldi dell’ASD Artagon Foggia, nei 53 kg Aurora Leone dell’ASD Kodokan Lucania, nei 57 kg Mariafesia Ciccone dell’ASD Imperial Eagles, nei 62 kg Ludovica Ricotta dell’ASD Kodokan Lucania.

La classe Under 15 riserva ai vincitori il diritto alle convocazioni per i ritiri per le selezioni della Nazionale Italiana di Pankration che parteciperà nel 2026 ai Campionati Europei e Mondiali indetti dalla UWW.

Gli organizzatori hanno manifestato alle società presenti piena soddisfazione per la riuscita dell’evento che ha visto la presenza della Commissione Nazionale Pankration rappresentata dal presidente Gaetano Briamo, dal componente della Commissione Antonio Moroso e dal Direttore Tecnico Nazionale Pietro Amendola, ringraziando tutti i tecnici, gli atleti, i genitori e lo staff degli arbitri e ufficiali di gara. Alla manifestazione hanno partecipato 120 atleti provenienti prevalentementa da ASD di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Il prossimo appuntamento è per il 14 marzo con i Campionati Italiani Pankration Under 17 e Under 20.

