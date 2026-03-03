Nella suggestiva cornice del Museo Ferroviario di Pietrarsa a Portici si sono tenuti gli incontri regionali 2026 Iveco nel corso dei quali sono stati assegnati i premi First Class Iveco alle officine specializzate che si sono distinte per la qualità dello standard del loro servizio.

Anche per quest’anno Russo Service srl di Sala Consilina si conferma Officina First Class Iveco, a testimonianza di un percorso che punta all’eccellenza degli interventi, basato sul lavoro quotidiano e costante di meccanici e collaboratori e su una strategia aziendale chiara e ambiziosa.

Alla consegna del riconoscimento erano presenti Michela e Michele Russo che hanno colto l’occasione per ringraziare tutto il team Russo Service Srl per aver raggiunto ancora una volta questo risultato di prestigio.

Russo Service è officina autorizzata Iveco che opera nel settore della riparazione da oltre quarant’anni. Specialisti nella riparazione di veicoli industriali, commerciali e autovetture, è in possesso di sistemi di diagnosi di ultima generazione e degli standard qualitativi richiesti dalle case madri. L’officina dispone della certificazione necessaria per i sistemi di gestione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Si trova in via San Sebastiano a Sala Consilina.

