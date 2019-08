7mila vasetti di miele privi di indicazioni obbligatorie pronti per la vendita. Sequestro a Battipaglia

7.164 vasetti di miele privi di indicazioni obbligatorie. È questo il quantitativo del sequestro effettuato dal Comando Carabinieri per la tutela Agroalimentare di Salerno presso una ditta di distribuzione di Battipaglia.

La merce, equivalente a circa 36 quintali di prodotto, con un valore commerciale di 50mila euro, risultava confezionata in modo irregolare.

Sulle etichette dei vasetti, pronti per essere immessi sul mercato nazionale, erano indicati dati fasulli, in sostituzione delle informazioni obbligatorie per legge.

– Paola Federico –