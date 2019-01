Questa mattina qualcuno si è svegliato particolarmente felice. Si tratta del vincitore del primo premio della Lotteria Italia da ben 5 milioni di euro abbinato al biglietto venduto nell’Autogrill dell’area di servizio Sala Consilina Est lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

Una bella notizia che ha suscitato stupore e gioia soprattutto nel Vallo di Diano, benchè non si conosca l’identità del fortunato e, con molta probabilità, mai si conoscerà. Potrebbe sicuramente trattarsi di una delle tante persone che quotidianamente transitano lungo l’autostrada e si fermano in Autogrill per fare colazione o uno spuntino. E questa mattina proprio nell’area di servizio baciata dalla “Dea bendata” si respirava aria di felicità ma anche tanta curiosità.

Abbottonati i dipendenti dell’Autogrill, che non si pronunciano su quanto accaduto per disposizioni della società titolare del marchio diffuso capillarmente in tutto il Paese. Meno abbottonato e particolarmente soddisfatto per la vincita è Sergio Annunziata, gestore dell’impianto Eni dell’area di servizio Sala Consilina Est, speranzoso che il fortunato vincitore “si ricordi del Vallo di Diano“.

Opere di beneficenza, una mano a chi è in difficoltà e viaggiare in giro per il mondo sono invece i desideri che questa mattina hanno espresso gli avventori dell’Autogrill valdianese rispondendo alla domanda:”Lei cosa farebbe con 5 milioni di euro?”.

L’auspicio è che il biglietto vincente si trovi nelle mani di qualcuno che potrà cambiare in meglio la propria vita con quella che è una cifra decisamente sostanziosa e fuori dall’ordinario e che, per tutta la vita, pensi col sorriso a Sala Consilina e al Vallo di Diano come ad una terra fortunata.

Tre dei cinque premi più consistenti sono stati venduti in Campania. Oltre a Sala Consilina, infatti, sono state baciate dalla fortuna anche Pompei e Napoli. A Sala Consilina, nello stesso Autogrill del primo premio, è stato venduto anche uno dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50mila euro. Quest’anno la Lotteria Italia era abbinata al programma “I soliti ignoti”, condotto da Amadeus su Raiuno. A giocare per l’assegnazione dei premi e degli abbinamenti ieri sera sono stati una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Loretta Goggi, Frank Matano, Riccardo Rossi, Alessio Boni e Paolo Fox.

– Chiara Di Miele –

