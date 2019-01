Caggiano: ladri rubano in diverse abitazioni, poi fanno uno spuntino notturno e scappano

Ladri in azione la scorsa notte a Caggiano. Prese di mira diverse abitazioni oltre a garage e depositi agricoli in Località Mattina, Cantatore e Tempa dei Franci.

I soliti ignoti hanno portato via attrezzi agricoli, come decespugliatori e abbattitori per le olive, e utensili per l’edilizia e bricolage. Sempre durante la notte, i ladri hanno cercato di fare irruzione nel deposito di un’impresa artigianale in Località Mattina, ma sono stati messi in fuga dall’allarme, portando via alcuni flex.

Durante i furti, i ladri hanno fatto uno spuntino notturno, in un’abitazione di campagna, preparando della pasta e del caffè.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Caggiano e della Compagnia di Sala Consilina, che hanno raccolto le denunce e fatto i rilievi del caso per proseguire le indagini in corso da diversi giorni.

– Rosanna Raimondo –