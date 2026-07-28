Parte ufficialmente l’estate a Sant’Arsenio con due importanti eventi: sabato 1 agosto si terrà una giornata dedicata alle api e alla biodiversità, mentre domenica 2 agosto si terrà un momento emozionante di incontri con i santarsenesi illustri d’America, nel ricordo dell’emigrazione.

Sabato 1 agosto alle ore 17, nel Palazzo D’Aromando, si potrà visitare l’antico alveare e a partire dalle 18, nell’aula consiliare diversi interventi si occuperanno di spiegare l’importanza delle api.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Donato Pica, del parroco don Martino Romano, interverrano tra gli altri il Presidente SVIMAR Giacomo Rosa, la Presidente GAL Vallo di Diano Angela D’Alto e il Presidente Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo.

Sul miele e sulle sue proprietà discuteranno Franco Martino Presidente del Comitato Miele DOP Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Prof.ssa Giulia Giunti docente di Entomologia dell’Unisa, DIFARMA – Corso di Agraria. Le conclusioni sono affidate a Carmela Serluca, assessore all’Agricoltura Regione Campania.

Coordinerà l’evento l’architetto Santino Campagna. Per l’intera giornata, nelle ville comunali, dalle ore 11 alle 22, si terranno laboratori, esposizione, assaggio e vendita del miele.

Domenica 2 agosto i cittadini di Sant’Arsenio vivranno un ritorno alle origini con le storie di emigrazione e la premiazione dei santarsenesi illustri d’America.

L’evento inizierà alle 21.30 con i saluti delle autorità, le testimonianze e i racconti di famiglia. A conclusione lo spettacolo musicale a cura dell’associazione “CAMPUS APS”.