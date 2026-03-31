Testimone di un secolo di storia, la signora Teresa Volonnino spegne 100 candeline a Polla.

Coccolata dall’affetto dei familiari, ieri sera la centenaria ha omaggiato la vita festeggiando il suo compleanno con parenti, amici e il sindaco Massimo Loviso.

“Con l’augurio che continui ad essere luce di speranza per la sua famiglia e per le generazioni del nostro territorio, il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono gli auguri più affettuosi per lo straordinario traguardo raggiunto, illuminato dalla saggezza e dall’amore“, così si legge nella pergamena che è stata regalata alla dolce centenaria, corredata dall’atto di nascita del 1926.

Tanta emozione tra i presenti alla festa in onore di una donna che ha vissuto con umiltà e dedizione verso il prossimo.