L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) Sala Consilina-Lagonegro si schiera con fermezza contro la proposta dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) che ipotizza la chiusura anche del Tribunale di Lagonegro, non rispettando i parametri legati al numero minimo di magistrati.

Il Presidente Nunzio Ritorto, così, lancia un appello alle istituzioni: “Collaboriamo per una soluzione che salvi questo presidio di legalità. La presenza fisica del Tribunale è considerata non negoziabile. Chiuderlo significherebbe privare di un presidio di legalità il territorio. La tecnologia cambia le regole”.

Secondo il consigliere Marco Grandino, delegato ai rapporti con il Tribunale, i criteri numerici usati in passato con la Legge Severino del 2012 sono oggi superati. Grazie alla digitalizzazione e al Processo Civile Telematico, è possibile gestire i carichi di lavoro senza sacrificare l’efficienza.

L’Ordine chiede un confronto con le istituzioni per dimostrare che “qualità, funzionalità e autorevolezza degli uffici giudiziari possono essere garantiti anche mantenendo il Tribunale nell’attuale comprensorio”.

“La nostra è una proposta di razionalizzazione intelligente. Siamo pronti a dimostrare che, unendo digitalizzazione e ottimizzazione dei confini si possono mantenere i tribunali di prossimità rispettando gli standard dell’ANM e le necessità dei cittadini”.