La Cisl della provincia di Salerno ha condiviso una riflessione sugli incendi che stanno devastando il patrimonio boschivo mettendo a dura prova il lavoro dei Vigili del Fuoco e degli operatori forestali.

“La ciclicità degli incendi boschivi necessita di un efficace piano di prevenzione. Il numero di interventi con oltre 1.500 incendi fronteggiati tra boschi, sterpaglie e colture in poco più di due mesi evidenzia un’allarmante media di 15 roghi al giorno. Questa frequenza suggerisce che il problema non sia solo contingente, ma strutturale – sottolinea la segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi -. Appare evidente l’inefficacia delle misure di prevenzione e di contrasto a quelli che sono a tutti gli effetti atti criminosi. Gli incendi, spesso di origine dolosa, non sono eventi accidentali ma veri e propri crimini. Questo richiede un cambio di prospettiva: non si tratta più soltanto di spegnere i roghi, ma di impedirne l’innesco. È necessaria e urgente una strategia integrata tra Stato, Regioni ed enti locali”.

“È doveroso ringraziare i tanti lavoratori forestali e i vigili del fuoco – aggiunge Michele Alessio, segretario generale Fai Cisl Salerno – impegnati nel difficile compito delle attività antincendio, spesso in condizioni estremamente complicate. Il sistema di sicurezza si è mostrato inadeguato anche nel caso di Battipaglia, dove è andata in fumo un’azienda casearia. Ancora una volta maggiore attenzione alla manutenzione e al rispetto delle normative di sicurezza avrebbe potuto fare la differenza. È stata certamente una fatale trascuratezza quella di aver lasciato intorno allo stabilimento tanta sterpaglia secca. Serve un impegno congiunto di tutti gli attori della società: istituzioni, aziende e cittadini. Solo attraverso la prevenzione, la responsabilizzazione e il potenziamento dei sistemi di sicurezza si potrà sperare di invertire la rotta e proteggere realmente il patrimonio naturale ed economico”.