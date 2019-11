Castelnuovo Cilento: 14enne disabile derisa a scuola e ripresa in un video. Sospesi gli autori

Una ragazza diversamente abile di 14 anni è stata vittima di bullismo nella sua scuola a Castelnuovo Cilento, all’Istituto Alberghiero “Ancel Keys”. La vicenda, confermata ad Ondanews anche dal Dirigente scolastico Maria Masella, ha generato profondo scalpore nella cittadina cilentana.

In particolare la 14enne è stata presa di mira da alcuni coetanei che l’hanno derisa, riprendendo la scena con un cellulare. Il video è stato poi condiviso su un gruppo gestito dagli stessi studenti, fino a quando una compagna di classe della ragazza lo ha fatto vedere alla madre della vittima, che subito si è recata a scuola per chiedere spiegazioni. Dopo qualche giorno, la donna ha deciso di presentare formale denuncia ai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio.

Sulla vicenda è intervenuta anche la preside Maria Masella che in una nota ha specificato che “immediatamente è stato convocato un consiglio di classe straordinario, alla presenza di tutti i genitori degli studenti presenti nel video alla fine del quale, per i ragazzi interessati e per tutta la classe, sono stati adottati i procedimenti ritenuti più opportuni. La scuola non è rimasta inerte dinanzi ad un fatto ritenuto grave perché ha avuto come oggetto la mancanza di rispetto di una persona, innanzitutto“.

I due ragazzi coinvolti nell’atto di bullismo sono stati immediatamente sospesi dalla frequenza delle lezioni. Il video è stato subito rimosso dal gruppo privato della classe.

– Antonella D’Alto –