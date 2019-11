Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – Sezione Narcotici di Salerno hanno arrestato in flagranza di reato due persone ritenute responsabili di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il pattugliamento di zone periferiche della città di Salerno, particolarmente interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti di vario tipo, gli agenti della Sezione “antidroga” della Squadra Mobile hanno controllato una persona già nota, il 25enne E.A, e all’esito della perquisizione personale hanno ritrovato e sequestrato 520,32 grammi di cocaina, accuratamente nascosta nelle parti intime, in piccolo marsupio. Successivamente i controlli si sono estesi all’abitazione di un’altra persona, anch’essa nota agli operatori e residente a pochissimi metri dal luogo del controllo, che ha opposto non poca resistenza agli operatori prima di consentire loro l’accesso in casa nell’intento di disfarsi della sostanza stupefacente detenuta; infatti sono state trovate tracce di stupefacente nel lavandino della cucina.

La perquisizione effettuata presso l’abitazione del 25enne S.F., grazie all’ausilio delle unità cinofile fatte intervenire sul posto, ha consentito di sequestrare ulteriori 106,38 grammi di cocaina e 10,76 grammi di marijuana, grazie soprattutto al super fiuto dell’ormai famoso cane antidroga “Pocho“, in quanto la droga era stata abilmente nascosta insieme a delle cialde di caffè. Inoltre, sono stati ritrovati anche un bilancino elettronico di precisione, vari ritagli di cellophane con residui di stupefacente, nonché la somma complessiva di 5mila euro in banconote di vario taglio, sicuro provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotti presso la Casa circondariale di Salerno – Fuorni.

– Paola Federico –