Il disegno del talentuoso salernitano Enrico Delle Serre è stato scelto tra le grafiche ufficiali dei biglietti della Lotteria Italia 2025. Un riconoscimento speciale che, per il terzo anno consecutivo, porta l’arte e la creatività del 28enne affetto da autismo in uno dei concorsi più amati dagli italiani.

La sua matita racconta emozioni, inclusione e sogni che diventano realtà. Ieri Enrico e Anffass Salerno erano presenti alla cerimonia conclusiva nella sede dell’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità nel promuovere talento e inclusione.

Enrico Delle Serre è leader del Gruppo degli Autorappresentanti di Anffas Salerno e ha conquistato ancora una volta i cuori e le giurie di “Disegniamo la Fortuna con ADM”.

Un traguardo eccezionale che conferma non solo il suo talento artistico, ma anche la forza di un percorso inclusivo che permette a ciascuno di esprimere creatività, sogni ed emozioni.

“Congratulazioni a Enrico per questo incredibile tris! La sua arte è un messaggio universale di bellezza e inclusione. Siamo orgogliosi di sostenerlo e grati ad Agenzia Dogane e Monopoli per questa iniziativa che valorizza talento e diversità – afferma Salvatore Parisi, Presidente di Anffas Salerno -. Bravo Enrico, sei la prova vivente che passione, impegno e sostegno trasformano i sogni in realtà. Siamo entusiasti di continuare a seguirti nel tuo percorso artistico, che ogni anno regala a tutti noi emozioni nuove“.