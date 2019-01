1000 euro per non divulgare video hard online. Arrestato pakistano a Palinuro

Un richiedente asilo di origini pakistane, di 25 anni, ospite del centro “CARA” di Palinuro di Centola, è stato arrestato dai Carabinieri di Marina di Camerota e Palinuro con l’accusa di estorsione.

Aveva filmato di nascosto i suoi incontri intimi con un uomo di Camerota e poi aveva chiesto ed ottenuto dall’uomo 1000 euro per non diffondere il video online. Alla seconda richiesta estorsiva di 500 euro la vittima non ce l’ha fatta più e lo ha denunciato ai Carabinieri.

Così, i militari della Stazione di Marina di Camerota hanno seguito l’incontro con la complicità della vittima. Ma al momento opportuno, mentre i due si scambiavano il denaro, sono intervenuti cogliendo il pakistano in flagranza di reato. Dopo un rocambolesco inseguimento, il ragazzo ha fatto perdere le proprie tracce. I Carabinieri non si sono dati per vinti e, dopo ricerche andate avanti tutta la notte, lo hanno sorpreso nei pressi del “CARA” di Palinuro.

Il ragazzo è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Vallo della Lucania in attesa di giudizio.

– Paola Federico –