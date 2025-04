Fino al 30 maggio, per le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes è possibile inviare la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2024 al 15 novembre prossimo.

A sottolineare la scadenza è la Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, che ricorda come poter usufruire dei crediti d’imposta per investimenti su beni strumentali e opere murarie per sviluppare, migliorare e adeguare le imprese delle regioni del Sud, tra cui la Campania.

Aperte inoltre le domande per la fase di analisi progettuale del bando Isi Inail, avviso che ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature da lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità, il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Non mancano poi misure per le imprese ricadenti nei piccoli comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Scopri di cosa si tratta nell’intervista alla dottoressa Maria Antonietta Aquino.

Si ricorda, infine, che lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, resta a disposizione di quanti vogliono chiedere ulteriori informazioni ed è raggiungibile, oltre che in sede, anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.