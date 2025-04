Sono stati temporaneamente sospesi i lavori di rifacimento della ripavimentazione lungo Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Salerno.

Il motivo è riconducibile al ritrovamento di un mausoleo di epoca romana, sbucato nei pressi dello storico palazzo di Banca d’Italia.

Alla luce di quanto emerso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha intimato lo stop ai lavori nell’area in cui era stato effettuato un profondo scavo.

La scoperta risalirebbe a circa due settimane fa, momento in cui sono state avviate anche le dovute verifiche per comprendere come proseguire con le operazioni. Gli esperti della Soprintendenza stanno valutando le soluzioni migliori per sbloccare i lavori in maniera da preservare quanto ritrovato.