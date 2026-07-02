La Regione Campania ha rinnovato la possibilità di accedere al Voucher Sportivo Minori, dell’importo massimo di 400 euro, ed è possibile usufruire del servizio anche presso Metacentro a San Rufo.

L’obiettivo è facilitare a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni di famiglie in condizioni di vulnerabilità economica l’opportunità di praticare gratuitamente attività sportive.

La domanda può essere trasmessa entro il 31 luglio scegliendo l’impianto sportivo dove i bambini potranno praticare nuoto o tennis già dal 7 settembre, senza aspettare l’uscita della graduatoria.

“Quando la graduatoria sarà pubblicata dalla Regione Campania – specificano da Metacentro – nulla sarà dovuto da parte tua per il periodo frequentato da noi, sia se il nome dei tuoi figli risulterà ammesso ai voucher e sia se risulta non ammesso”.

CLICCA QUI PER LA DOMANDA

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –