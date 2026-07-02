Un vasto incendio ha completamente distrutto questo pomeriggio un’attività commerciale gestita da cittadini di nazionalità cinese ad Eboli.

Data la gravità del rogo e il denso fumo sprigionatosi, si è reso necessario evacuare temporaneamente l’intera palazzina che ospita il negozio, allontanando i residenti degli appartamenti situati ai piani superiori.

Fortunatamente non si registrano feriti e la titolare dell’attività è riuscita ad abbandonare tempestivamente il locale mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’intera struttura.

Massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati in una complessa operazione di spegnimento e messa in sicurezza. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre di Eboli e Giffoni Valle Piana, supportate da tre autobotti e un’autoscala.

Per chiarire le cause dell’incendio sarnno necessari ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.