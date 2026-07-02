Eboli: incendio distrugge un’attività commerciale. Evacuata la palazzina che lo ospita
Un vasto incendio ha completamente distrutto questo pomeriggio un’attività commerciale gestita da cittadini di nazionalità cinese ad Eboli.
Data la gravità del rogo e il denso fumo sprigionatosi, si è reso necessario evacuare temporaneamente l’intera palazzina che ospita il negozio, allontanando i residenti degli appartamenti situati ai piani superiori.
Fortunatamente non si registrano feriti e la titolare dell’attività è riuscita ad abbandonare tempestivamente il locale mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’intera struttura.
Massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati in una complessa operazione di spegnimento e messa in sicurezza. Per domare le fiamme sono intervenute le squadre di Eboli e Giffoni Valle Piana, supportate da tre autobotti e un’autoscala.
Per chiarire le cause dell’incendio sarnno necessari ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.