Volley. Al via da domani a Marsicovetere il Campionato Europeo Under 18 maschile

Al via da domani, sabato 5 settembre, il Campionato Europeo Under 18 maschile di Volley che durerà fino al 13 settembre e si disputerà a Marsicovetere e a Lecce.

L’organizzazione è curata dalla Fipav in collaborazione con i Comitati regionali di Basilicata e Puglia.

La rassegna continentale si giocherà a Marsicovetere, dove sarà impegnata nella Pool I anche l’Italia di Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini giocheranno nella Sport Hall Villa d’Agri e affronteranno Finlandia, Turchia, Belgio, Bulgaria e Slovacchia.

Le prime due squadre di ogni pool giocheranno a Lecce i match validi per il 1°e il 4° posto, mentre a Marsicovetere scenderanno in campo le terze e quarte classificate per gli incontri del 5°e 8° posto.

Si inizia a Marsicovetere domani con Turchia-Slovacchia alle 15, Belgio-Bulgaria alle 17.30 e Italia-Finlandia alle 20.

– Chiara Di Miele –