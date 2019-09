Vittorio Brumotti inizia il tour per lo spot del Parco Nazionale.Tappa a Caselle in Pittari e Policastro

Sono iniziate oggi le riprese per il nuovo spot del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni insieme a Vittorio Brumotti.

Il campione di bike trial ed inviato di “Striscia la notizia”, in sella alla sua inseparabile bici, ha iniziato così il suo tour per raccontare in maniera originale le bellezze del territorio ed il suo patrimonio naturalistico.

Brumotti, questa mattina, ha avuto modo di visitare le bellezze di Policastro Bussentino e Caselle in Pittari dove è stato accolto con calore dalla cittadinanza che ha avuto modo di illustrare e presentare le specialità del territorio.

Le rirpese dello spot continueranno nel Golfo di Policastro, Vallo di Diano, Cilento, Alburni e Valle del Calore, alla scoperta degli straordinari territori del Parco Nazionale.

– Claudia Monaco –

