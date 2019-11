Violenza sulle Donne. Domani a Sala Consilina l’incontro “D’Amore non si muore”

Domani, lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Sala Consilina si terrà l’incontro “D’Amore non si muore”.

L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Sala Consilina-Vallo di Diano.

Prenderanno parte per un saluto il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, il Capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina Davide Acquaviva, la Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cicerone” Antonella Vairo, il Presidente del Lions Club Antonio Casale e l’avvocato Walter Nicodemo.

Sono previsti, inoltre, gli interventi dell’avvocato Rosa Pepe, specialista distrettuale Stalking, la dottoressa Rosina Braiotta, specialista e Neuropsichiatra e Giovanna Lerose, Sostituto Procuratore del Tribunale di Lagonegro.

Modera l’incontro la giornalista Antonella Citro.

L’appuntamento è alle ore 9,30.

In occasione della manifestazione sarà donata una panchina rossa, simbolo del percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

– Claudia Monaco –