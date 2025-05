Episodio di violenza ieri mattina ad Eboli al mercato in Piazza XXV aprile.

Qui un venditore ambulante di formaggi è stato aggredito e ferito da alcune persone. Tutto avrebbe preso inizio da un tentativo di furto sul banco del mercato, sventato dall’uomo che ha messo inizialmente in fuga i ladri.

Questi ultimi, però, poco dopo sarebbero ritornati in piazza armati di spranghe insieme ad altre tre presone, malmenando il venditore in presenza del figlio che è anche intervenuto per difendere il padre. Poi si sarebbero allontanati in seguito all’aggressione.

Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Intervenute anche le Forze dell’Ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto per tentare di dare un volto a chi ha agito con violenza.

Il presidente di Anva Confesercenti Ciro Pietrofesa è intervenuto su quanto accaduto per esprimere solidarietà al commerciante: “Condanniamo fermamente quanto accaduto. Scriverò al Prefetto, al Questore e ad Anci per chiedere che i mercati siano vigilati dalle Forze pubbliche“.