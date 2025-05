Scontro tra un’auto e una bicicletta ieri pomeriggio a Palinuro, ferito un ragazzo di origini africane.

Lo straniero si trovava in sella alla sua bici quando è avvenuto l’impatto con la vettura per cause da ricostruire.

L’urto lo ha scaraventato sull’asfalto e per lui si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza.

Poi è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri, supportati dagli agenti della Polizia Locale, i quali dovranno ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso dopo l’impatto.