“L’ennesimo episodio di violenza scuote la Casa Circondariale di Salerno, confermando una situazione di crescente allarme all’interno dell’istituto penitenziario”.

L’accaduto è stato denunciato dall’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria.

“Appena placato l’eco della feroce rissa avvenuta nei giorni scorsi tra detenuti di origine magrebina e italiani che ha causato numerosi feriti, tra cui un detenuto salernitano con gravi lesioni, con frattura del braccio e trauma cranico, la tensione è nuovamente esplosa con un’aggressione ai danni di un Ispettore di servizio – spiega il sindacato – Nella Prima Sezione del carcere un detenuto di origini napoletane ha colpito con un violento pugno al volto un Ispettore di Polizia Penitenziaria. Il detenuto protestava per presunti torti subiti nella quantificazione della mercede lavorativa, quando ha sferrato l’aggressione in maniera improvvisa e brutale. Solo il tempestivo intervento di altro agente ha evitato conseguenze peggiori. L’Ispettore è stato trasportato al Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie. La Casa Circondariale di Salerno si conferma uno degli istituti più problematici del distretto campano, caratterizzato da un preoccupante aumento di eventi critici e un clima di violenza ormai fuori controllo. La recente decisione di disporre lo sfollamento di circa 15 detenuti extracomunitari coinvolti nei disordini non sembra aver riportato la calma nel penitenziario, dove le condizioni operative della Polizia Penitenziaria risultano sempre più difficili”.

Come annunciato, il 12 marzo il Segretario Generale dell’OSAPP Leo Beneduci farà visita all’istituto per un confronto diretto con il Personale di Polizia Penitenziaria. In occasione dell’assemblea sindacale, verrà indetta una conferenza stampa per denunciare le criticità della struttura salernitana e le problematiche gestionali dell’Amministrazione Penitenziaria a livello nazionale.

“La situazione del carcere di Salerno è ormai fuori controllo. Gli episodi di violenza si susseguono senza sosta e i poliziotti si trovano a lavorare in condizioni inaccettabili, con organici ridotti e una gestione che non offre soluzioni concrete – ha dichiarato il Segretario Beneduci – Chiediamo interventi immediati da parte del Ministero della Giustizia per garantire sicurezza agli agenti e condizioni dignitose per i detenuti. È impensabile che un istituto penitenziario venga lasciato in una situazione di tale degrado ed insicurezza. La sicurezza nelle carceri italiane è da tempo un tema di forte preoccupazione, con istituti sovraffollati, organici insufficienti e un’escalation di episodi di violenza che mettono a rischio sia il personale di Polizia Penitenziaria sia la popolazione detenuta. La situazione del Carcere di Salerno rappresenta un caso emblematico di una crisi che necessita di interventi urgenti e strutturali per garantire condizioni dignitose e sicure all’interno del sistema penitenziario”.