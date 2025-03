I Carabinieri sventano un furto ieri sera a Marsico Nuovo.

La segnalazione al 112 arrivata alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Viggiano ha permesso ai militari della Radiomobile di intervenire tempestivamente presso un’abitazione mentre una persona cercava di introdursi all’interno con il chiaro intento di commettere un furto.

Il ladro e il complice, che lo attendeva in auto con il motore acceso, hanno desistito dal loro intento e si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri fino a quando i due, non riuscendo a seminare la gazzella dell’Arma, hanno deciso di avventurarsi a fari spenti per i terreni facendo perdere le loro tracce.

A tal proposito l’Arma raccomanda a tutti i cittadini di collaborare con le Forze dell’Ordine segnalando ogni movimento e mezzo sospetto attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi presenti sul territorio. Collaborazione che, come in questo caso, si rivela un elemento cruciale per l’efficacia dell’azione di contrasto quotidianamente messa in campo, in maniera sinergica, da tutte le Forze dell’Ordine.