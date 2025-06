Violento impatto tra due auto questa mattina a Potenza, in via Ciccotti.

Per cause da accertare una Peugeot e una Opel si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria stradale. Nell’impatto ad avere la peggio è stato un 53enne del posto che ha perso la vita sul colpo, per lui a nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118.

Ferita, invece, la conducente dell’altra auto, una 31enne del posto.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della locale Compagnia ai quali tocca far luce sull’esatta dinamica dell’incidente.