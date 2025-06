Mercoledì i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno proceduto all’arresto di una donna.

E’ indagata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Dopo la perquisizione, è stata trovata in possesso di cocaina per un peso di circa 11 grammi, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.