Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Pontecagnano Faiano.

Per cause da accertare, due auto stavano precorrendo la Strada Provinciale 417 “Aversana” quando si sono improvvisamente scontrate.

Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, un 94enne. Sul posto sono tempestivamente giunte due ambulanze con i sanitari del VOPI e della Croce Bianca per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale a Salerno. L’anziano è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Capitano Samuele Bileti, ai quali tocca ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.